Украина, Молдавия и Грузия могут развивать отношения с европейскими странами, но они не будут приняты в Евросоюз. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Европа расширит своё влияние, если укрепит сотрудничество с этими тремя странами.

По его словам, в этих государствах наверняка присутствуют проевропейские настроения. Однако это не значит, что Украина, Молдавия и Грузия станут частью Евросоюза.

Это все прекрасно понимают. И это не значит, что Евросоюз горит большим желанием принять эти страны в свой состав, — сказал Цеков.

Сенатор убеждён, что ЕС хочет иметь нормальные отношения с Россией. Более того, члены Евросоюза всё чаще заявляют об этом. Для европейцев это важно с точки зрения безопасности. По мнению Цекова, подавляющее большинство европейских политиков не станет портить отношения с Россией из-за Украины, Грузии или Молдавии. Эти страны должны были выстраивать нормальные отношения и с Европой, и с РФ.

Но в выборе Европа или Россия Украина всегда должна выбирать Россию. Украина не будет сильной без России, — подытожил сенатор.

Ранее глава МИД Украины утверждал, что США и страны Евросоюза имеют возможность нарастить своё влияние в странах постсоветского пространства. Он полагает, что будет происходить дальнейший разрыв связей РФ с Украиной и некоторыми другими странами постсоветского пространства. В связи с этим у США и партнёров имеется шанс разработать амбициозную стратегию региона, которая будет предусматривать особую политику с учётом обстоятельств отдельных стран и блоков.