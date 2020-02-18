https://static.news.ru/photo/ddd31126-52ec-11ea-95ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков считает, что планы США по развитию у молодёжи Украины «демократических ценностей» на деле обернётся внедрением антироссийских настроений.

Средства будут вкладываться не в воспитание европейских ценностей, чувства справедливости и демократии. С их помощью молодому поколению Украины будут прививаться антироссийские настроения, — сообщил RT Цепков.

Он подчеркнул, что «все эти ценности» подвергаются большому сомнению даже в Европе. По его мнению, Соединённые Штаты не могут открыто сказать о преследуемых ими целях, и даже на Украине уже «начинают понимать, что они нужны Америке только для борьбы с Россией, как некий буфер».

Как писал NEWS.ru, Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) намерено потратить на развитие у украинской молодёжи «чувства ответственности за демократическое будущее» $38 млн. Отмечается, что проект поможет развить у молодых людей от 10 до 35 лет общие «демократические ценности», а также создаст условия для реализации собственного представления о будущем Украины.