В Сомали пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником

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Ответственность за катастрофу в Афганистане лежит на последних четырёх американских президентах, начиная с Джорджа Буша — младшего. Об этом заявил в своей колонке для онлайн-портала T-Online бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

По мнению Шрёдера, ситуация с захватом «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) Кабула напоминает «бегство американских военных из Сайгона». Экс-канцлер подчеркнул: страны Запада заверяли друг друга, что подобное не должно...