В Сомали пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником

Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в четверг, 19 августа, в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом сообщает портал Garowe.
Инцидент
Как минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершённого террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо, —
сообщаетсяв Twitter портала.
Известно, что данная лавка пользуется популярностью у военнослужащих.
В свою очередь, радиостанция Dalsan
Пока ни одна террористическая группировка ответственность за взрыв на себя не взяла. При этом власти обвиняют в случившемся боевиков «Аш-Шабаш».