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В Сомали пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником

21:31, 19 августа 2021
В Сомали пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Не менее пяти человек погибли в результате взрыва, произошедшего в четверг, 19 августа, в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом сообщает портал Garowe.

Инцидент произошёл недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки.

Как минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершённого террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо, — сообщается в Twitter портала.

Известно, что данная лавка пользуется популярностью у военнослужащих.

В свою очередь, радиостанция Dalsan сообщает о 17 погибших.

Пока ни одна террористическая группировка ответственность за взрыв на себя не взяла. При этом власти обвиняют в случившемся боевиков «Аш-Шабаш».

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