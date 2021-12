В СМИрительной рубашке: независимые массмедиа ищут способы выжить

Далеко не все считают, что журналистика — это та область деятельности, которая находится на грани вымирания в условиях, когда традиционный источник её финансирования — коммерческие рекламодатели — сами затягивают пояса из-за пандемии. В пятницу же не кто иной, как Илон Маск написал в своём Twitter, что не исключает того, что бросит заниматься высокими технологиями и уйдет в профессиональное блогерство.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt