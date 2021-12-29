В СМИ удивились фото Ким Чен Ына после похудения

Британская Daily Mail опубликовала на своём сайте новые и старые фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына для того, чтобы показать, как сильно он похудел за последнее время. Издание разместило свежее фото с заседания пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), а также снимки, сделанные в январе 2019 года и в марте 2020-го.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выглядит значительно больше на этих фотографиях, — пишет Daily Mail.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Национальную службу разведки (NIS) заявило, что похудение Ким Чен Ына не означает проблем со здоровьем. Главе КНДР был посвящён специальный брифинг во время закрытого парламентского заседания, где представители спецслужбы опровергли слухи о том, что Ким Чен Ына заменяло другое лицо во время недавних публичных выступлений.

Ранее в СМИ появлялись фотографии похудевшего Ким Чен Ына. В частности, в сентябре он появился на военном параде, который состоялся в Пхеньяне по случаю 73-й годовщины основания Северной Кореи.