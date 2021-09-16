В Словакии установили памятную доску фельдмаршалу Кутузову

Представитель России Виталий Житнюк и делегация местных властей в Ришневце открыли памятную табличку в честь знаменитого русского полководца- фельдмаршала Михаила Кутузова. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное мероприятие состоялось в честь 276-й годовщины со дня рождения героя войны 1812 года. В церемонии приняли участие представители властей Решнивце и посол России в Словакии Игорь Братчиков.

Словакия помнит русского фельдмаршала по войне третьей антифранцузской коалиции. В 1805 году Кутузов через Словакию выводил из под удара французов русскую армию после битвы под Аустрелицем. В Ришневце в те дни находилась ставка русских войск. До наших дней сохранился тот самый дом, в котором жил национальный герой России.

Ранее сообщалось, что глава МИД Словакии Иван Корчок призвал остановить негативное развитие взаимоотношений с Россией. Он отметил, что отношения Евросоюза с Россией крайне сложные и дальнейшие ухудшение ни одной из сторон не нужны.