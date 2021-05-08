В Словакии призвали остановить негативную спираль развития отношений с РФ

https://static.news.ru/photo/4ad0522e-b161-11eb-b19f-96000091f725_660.jpg Иван Корчок Фото: ivankorcok/instagram.com

Евросоюзу необходимо прекратить развивать негативные взаимоотношения с Россией. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава МИД Словакии Иван Корчок в преддверии саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией, — сказал он.

По его словам, ситуация в отношениях между странами Евросоюза и Россией очень сложная и дальнейшая эскалация не нужна ни одной из сторон.

Конечно, существуют принципиальные вопросы, по которым стороны придерживаются различных взглядов. При этом важно, чтобы сохранялось единство европейских государств, — подчеркнул Корчок.

Российское внешнеполитическое ведомство 30 апреля обнародовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию России. В перечень вошли, среди прочих, спикер Европарламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. МИД РФ назвал этот шаг ответом на ограничительные меры в отношении шести россиян, введённые Советом ЕС 2 и 22 марта. Евросоюз осудил публикацию списка, власти ЕС заявили о своём праве на ответные мероприятия.

Ранее сообщалось, что верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД стран ЕС в столице Бельгии заявил, что ситуация в отношениях с Россией «не улучшается».