В Словакии заявили о подлой пропаганде против «Спутника V»

Вице-премьер Словакии Игор Матович в эфире ТА-3 заявил, что вакцина «Спутник V» стала в республике объектом подлой пропаганды.

По его словам, сотни тысяч желающих привиться данным препаратом оказались запуганы. При этом он отметил, что приобретение страной российского препарата всё же имело смысл.

Это очень плохо, что дураки запугали сотни тысяч [человек], которые хотели привиться этой вакциной и отвергли другие препараты, — выразил сожаление Матович.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский и завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов развенчали популярный миф о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Специалисты заметили, что препарат не влияет на геном человека.