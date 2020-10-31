В Сирии прошёл митинг в честь убийцы учителя в Париже

https://static.news.ru/photo/6a34948e-1b8b-11eb-be6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Митинг в поддержку обезглавившего учителя во Франции 18-летнего Абдулака Анзорова прошёл в сирийском городе Ракка.

Митингующие чествовали Анзорова как героя. Это не первый случай протеста в исламском мире. В других мусульманских странах, в частности, в Афганистане и Иране, недовольные политикой Парижа протестующие кричали «Смерть Франции!» и сжигали флаги этой страны, сообщает ABC News.

Ранее Ракка была оплотом ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ). Сейчас большую часть города контролируют курдские «Сирийские демократические силы» (СДС), однако по-прежнему там есть и некоторые территории, занимаемые боевиками.

16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Вскоре правоохранители застрелили Анзорова при задержании в соседней коммуне Эраньи. Преступник оставил в соцсетях аудиозапись, на которой объяснил, что убил Пати из-за того, что тот показал на одном из своих уроков карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как писал NEWS.ru, в знак солидарности с убитым учителем карикатуры на пророка мусульман были показаны на стене ратуши во французском городе Монпелье, а президент страны Эммануэль Макрон выразил поддержку этим действиям.