https://static.news.ru/photo/8f4ec4ca-5583-11ea-b463-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

Командование вооружённых сил Сирии сообщило, что будет сбивать любые самолёты, которые нарушат воздушное пространство страны.

Силы ПВО получили приказ противодействовать всеми доступными способами. Любые самолёты будут расцениваться как вражеская боевая цель. Она будет преследоваться сразу же после обнаружения и уничтожаться сразу же после нарушения нашего воздушного пространства, — говорится в заявлении командования.

Этому заявлению предшествовали слова президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Анкара будет предпринимать «более решительные» действия на территории Сирии. По словам турецкого лидера, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, с президентом Франции Эммануэлем Макроном была составлена дорожная карта по Сирии. При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги сделает Анкара.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошли переговоры. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Они уничтожили 250 боевиков.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о почти миллионе сирийцев, уезжающих из Идлиба. Однако российские военные назвали эту информацию фейком, писал NEWS.ru.