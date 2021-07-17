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В Сирии американский беспилотник уничтожил грузовик с продовольствием

13:46, 18 июля 2021
Американский беспилотник Американский беспилотник Фото: wikipedia.org
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Грузовик, перевозивший продовольствие на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, был атакован американским беспилотником. Об этом сообщило агентство САНА.

Инцидент произошёл в районе Эс-Сувeйда в городе Аль-Букемаль. Пострадавших при этом не оказалось, сообщило агентство.

Вооружённые силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зoр, Эль-Хасeке и Рaкка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. В Дамаске считают эту ситуацию оккупацией, в ходе которой идёт разграбление недр страны — там якобы идёт незаконная нефтедобыча.

Ранее стало известно, что ВВС Штатов уничтожили в Ираке базу для запуска беспилотников. Она принадлежала проиранским группировкам ополченцев, которые использовали её для запуска дронов против американцев.

Также утверждается, что американская авиация совершила в приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.

В свою очередь в Минобороны США сообщили о нанесении ударов с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в регионе Ирака и Сирии. Пентагон подчеркнул, что удары наносились по оружейным складам и оперативным объектам, использовавшимся несколькими группировками.

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