В Швеции рассказали, пустят ли Россию к месту подрыва «Северного потока» МИД Швеции согласился пустить суда из России к месту подрыва «Северного потока»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Место подрыва трубопровода «Северный поток»

Любые иностранные суда, включая российские, будут допущены к месту подрыва трубопровода «Северный поток», сообщила РИА Новости пресс-служба МИД Швеции. Как утверждают в министерстве, власти страны привержены правовой конвенции ООН, а потому не имеют права не пускать иностранные суда к месту ЧП.

Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов, — ответили в МИД на запрос журналистов.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал бездействие Запада в деле расследования диверсии на «Северных потоках» попыткой замести следы. Именно поэтому на Западе тянут время, отметил он. Небензя указал на формулировку из части, посвященной расследованию, которое провела Швеция. В ней говорится, что заподозрить виновного в подрыве трубопровода поможет «дальнейшее расследование».

В свою очередь первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский заявил, что слова некоторых членов Совбеза ООН на заседании 11 июля станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Так, зампостпреда США при ООН Джеффри Делаурентис обвинил Москву «в лицемерии» и попытках использовать Совбез в качестве площадки для дезинформации.