В Швеции нашли зайца с тремя ушами

Шведские учёные разыскивают уникальное животное — зайца с тремя ушами. Он попал на кадры видеорегистратора, сообщает Sveriges Radio.
Генетик из университета Уппсалы Габриэлла Линдгрен
В мае в Бразилии родился поросёнок-мутант. Животное появилось на свет с редчайшим генетическим отклонением. У детеныша один глаз на лбу, как у «циклопа», и вместо пяточка продолговатый отросток, напоминающий хобот. Хозяин фермы посчитал, что это придало животному сходство с инопланетянином. Вскоре после рождения поросёнок умер от общего нарушения функций организма. Данная мутация встречается только у одной из 16 тысяч особей. Отклонение получило название «циклопия» на основании древнегреческой мифологии.