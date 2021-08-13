В Швеции нашли зайца с тремя ушами

Шведские учёные разыскивают уникальное животное — зайца с тремя ушами. Он попал на кадры видеорегистратора, сообщает Sveriges Radio.

Генетик из университета Уппсалы Габриэлла Линдгрен была глубоко удивлена, когда увидела стоп-кадр видео с единственным на земле зайцем с лишним ухом. Исследователи привлекли лесничество и охотничьи хозяйства к поиску уникального животного. Изучение этой особи откроет секреты мутаций и генетических метаморфоз у всего вида, отмечает издание.

В мае в Бразилии родился поросёнок-мутант. Животное появилось на свет с редчайшим генетическим отклонением. У детеныша один глаз на лбу, как у «циклопа», и вместо пяточка продолговатый отросток, напоминающий хобот. Хозяин фермы посчитал, что это придало животному сходство с инопланетянином. Вскоре после рождения поросёнок умер от общего нарушения функций организма. Данная мутация встречается только у одной из 16 тысяч особей. Отклонение получило название «циклопия» на основании древнегреческой мифологии.