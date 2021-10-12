В Сеуле рассказали о роли России в диалоге между США и КНДР

Россия может оказать значимую поддержку и сыграть большую роль в деле возобновления диалога по ядерной проблеме Корейского полуострова. Как сообщает ТАСС, об этом заявил специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Док. Ранее сообщалось о визите представителя в Москву для обсуждения вопросов возобновления диалога с КНДР.

Россия — это страна, которая хорошо понимает северокорейскую позицию. Для того, чтобы улучшить межкорейские отношения и возобновить переговоры между США и Севером, мы попросим Москву продолжать играть конструктивную роль, как она это делала и ранее, — сказал он.

Отмечается, что в ближайшее время Но Гю Док посетит Москву для проведения встречи с замминистра МИД РФ Игорем Моргуловым. Она планируют обсудить ряд имеющихся вопросов, связанных с возобновлением диалога с КНДР.

Ранее лидер КНДР отказался от предложения США о диалоге и назвал его прикрытием от враждебности.

Призыв Вашингтона прозвучал на фоне последнего запуска ракеты КНДР, которую США посчитали угрозой для её соседей и всего мирового сообщества. В этой связи Белый дом призвал официальный Пхеньян к диалогу.

Недавно Северная Корея провела испытания недавно разработанной гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». По имеющимся данным, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Мероприятие проводилось силами сотрудников Академии военных наук КНДР.