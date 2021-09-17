В Сети появилось видео со скандалом у посольства России в Киеве

У посольства России в Киеве, где находится один из избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму, устроили одиночный пикет, после чего произошёл скандал с участием местных жителей, сообщает Telegram-канала «Политика Страны».

На опубликованных кадрах видно, как человек стоит с плакатом, на котором крупными буквами написана фраза «Явка на выборы = пособничество оккупанту». Именно такие слова он скандировал тем, кто приходил на голосование к избирательному участку.

Также в ролике показывается, как к избирателю подходит неизвестный мужчина.

Я украинец. Я вам не рад, — начал кричать мужчина на пришедшего к участку избирателя.

Ранее в Киеве озвучили сценарий возвращения Донбасса военным путём. Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович отметил, что Киев готовится к разным вариантам решения этого вопроса.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).