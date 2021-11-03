В Саудовской Аравии назвали покушение на премьера Ирака трусливым терактом

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Саудовская Аравия осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Каземи. Министерство иностранных дел страны назвало его «трусливым терактом». Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что террористы «тщетно пытаются подорвать безопасность и стабильность Ирака и помешать его росту и благополучию».

МИД Саудовской Аравии осуждает трусливый теракт, направленный против премьер-министра Ирака. МИД подтверждает, что королевство стоит на стороне правительства и народа Ирака в его борьбе со всеми террористами, — говорится в заявлении.

Покушение на аль-Каземи осудили также Египет, Ливан, Катар, ОАЭ и Кувейт.

Министерство внутренних дел Ирака заявило, что покушение на премьер-министра страны было терактом, совершённым с помощью трёх беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА удалось сбить.

Начинённый взрывчаткой беспилотник попал в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи. Он не пострадал . Иракские органы безопасности предприняли необходимые меры, чтобы попытка покушения оказалась неудачной.

Сообщалось, что в результате нападения были ранены 10 охранников политика. Сам он оказался невредим, о чём вскоре сообщил в соцсетях. Аль-Каземи призвал народ Ирака соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность ради благополучия страны.