https://static.news.ru/photo/8a766f1a-4922-11ea-9b6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: pixabay.com

Компания Samsung Electronics объяснила блокировку «умных» телевизоров в России тем, что они не получили сертификаты для использования в России.

Отмечается, что блокируются только техника, предназначенная для использования в других государствах.

Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU, — говорится на официальном сайте компании.

На прошлой неделе Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров в Молдавии, а несколько дней назад российские пользователи пожаловались на аналогичную проблему.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за снижения количества поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. В связи с закрытием новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16-ти КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию.