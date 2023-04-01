В Румынии захотели присоединить Молдавию после аннексии части Украины Сенатор Румынии Шошоакэ призвала при аннексии части Украины присоединить к стране Молдавию

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ представила парламенту законопроект, который предусматривает объединение страны с Молдавией, передает РИА Новости. Она призвала как можно скорее начать переговоры с Кишиневом для достижения этих целей. Она отметила, что воссоединение Великой Румынии возможно, если также «вернуть часть территорий Украины, которые Киев аннексировал».

Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишиневе, чтобы завершить объединение с Молдавией, — сказала Шошоакэ.

По ее словам, об этих изменениях следует уведомить США, НАТО, ООН и Евросоюз.

16 марта парламент Молдавии во втором чтении проголосовал за переименование государственного языка из молдавского в румынский. Депутаты правящей партии встретили это решение аплодисментами. Позже президент Молдавии Майя Санду подписала закон, по которому государственным языком республики становится румынский. При этом отмечается, что оппозиция намерена опротестовать решение правящего большинства в Конституционном суде.