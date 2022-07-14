В Румынии упал американский военный беспилотник

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В Румынии беспилотник, принадлежащий ВВС США, потерпел аварию около 14:15 (местное время совпадает с московским), сообщило агентство Agerpres со ссылкой на Минобороны Румынии. Инцидент произошел в трех километрах к югу от 71-й базы румынских ВВС в Кымпия-Турзий (центр страны).

БПЛА типа MQ-9 Reaper разбился во время возвращения на базу, жертв и пострадавших не зафиксировано, отмечает агентство.

Ущерба не было, он упал в поле, где нет населенных пунктов. Американцы проводят сейчас первый анализ. <...> Мы тренируемся вместе, мы и американцы, с этими БПЛА, — заявил глава Минобороны Василе Дынку.

В мае военный обозреватель Александр Артамонов предупредил, что России следует опасаться поступления на Украину американских беспилотников Switchblade и Black Hornet, так как в стране пока не разработали аналогичного оружия для борьбы с ними. Ок указал, что «Чёрный шершень» (Black Hornet) весит всего 35 граммов и используется для передачи разведданных, при этом беспилотник Switchblade обладает барражирующим боезапасом, может ставить помехи и оставаться незамеченным для противника.

До этого Министерство обороны Украины попросило у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire.