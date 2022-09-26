В России заявили о том, что Украина пожалела о присутствии МАГАТЭ на ЗАЭС Постпред РФ в Вене Ульянов предположил нежелание Киева видеть членов МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Украина уже пожалела о присутствии представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели, — высказал свое мнение дипломат.

Ульянов отметил, что с российской точки зрения такое присутствие позволяет обеспечить более объективную картину о положении дел на станции.

Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше, — пояснил дипломат.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС в начале сентября. После того, как она покинула станцию, На ЗАЭС остались два представителя организации. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад по ситуации на ЗАЭС, призвав создать вокруг станции зону безопасности.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью восьми дронов-камикадзе. Все провокации со стороны украинской армии были предотвращены, беспилотники сбили. В данный момент радиационная обстановка на ЗАЭС стабильна.