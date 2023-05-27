В России указали на причастность Запада к атаке на корабль «Иван Хурс» «РИА Новости»: российский корабль «Иван Хурс» атаковали дроны западного производства

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Российский корабль Черноморского флота «Иван Хурс» был атакован беспилотными катерами ВСУ западного производства, которые управлялись с помощью систем Starlink, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника агентства, морские беспилотники запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Данные аппараты запускались из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году. Управление ими осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, — рассказал собеседник агентства.

Он выдвинул предположение, что страной — производителем кораблей выступила Великобритания, а поставки якобы осуществлялись неофициально.

Ранее Минобороны России в Telegram опубликовало видео прибытия военного корабля в Севастополь после атаки украинскими дронами. В ведомстве добавили, что судно пополнит материальные запасы в пункте базирования, после чего продолжит выполнение задач.

Ведомство до этого сообщило, что утром 24 мая ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами «Иван Хурс», выполняющий задачи по обеспечению безопасности газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в экономической зоне Турции. В ведомстве подчеркнули, что все суда противника были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. Сообщалось, что «Иван Хурс» продолжил выполнение поставленных задач.