В России предупредили о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО Посол России Степанов предупредил о последствиях вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Финляндия и Швеция будут вынуждены относиться к России как к противнику после возможного вступления в НАТО, об этом заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. По его словам, Москве в таком случае также придётся скорректировать своё отношение к скандинавским странам.

Финляндия и Швеция будут поставлены в положение, при котором им придётся относиться к России как к противнику. Соответственно, России также придётся изменить её восприятие прежде нейтральных стран в сторону плацдарма угрозы со стороны НАТО. И в такой парадигме можно забыть о безъядерном статусе Балтийского региона, — сказал Степанов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ждёт вступления Швеции и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствует требованиям военно-политического блока. Кроме того, Столтенберг пообещал Стокгольму и Хельсинки обеспечить защиту на период перехода.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России. Она предупредила Хельсинки и Стокгольм о последствиях. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.