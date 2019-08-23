https://static.news.ru/photo/c77a7394-a822-11e9-9f78-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заподозрила президента Украины Владимира Зеленского в подражании своему персонажу из сериала «Слуга Народа» Голобородько.

Ранее украинский лидер сравнил воссоединение Крыма с Россией и военный конфликт в Донбассе с тем, что «один сосед отобрал у другого детей»

Гридчина призвала украинского лидера посмотреть в глаза тысячам мирных жителей Донбасса, дети которых погибли под обстрелами, и прекратить заниматься политиканством, сообщает РИА Новости .

Крым стал российской территорией после проведённого на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого 97% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Как писал News.ru, киевские власти всегда относились к Крыму как к пасынку. Они повсеместно демонстрировали неуважение и пренебрежение, заявил глава комитета парламента полуострова по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Причиной данного заявления стали слова президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в честь Дня независимости страны.