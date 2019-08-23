https://static.news.ru/photo/504a9160-c685-11e9-9adc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Гемпель Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Когда Крым находился в составе Украины, киевские власти относились к полуострову как к пасынку. Они повсеместно демонстрировали неуважение и пренебрежение, заявил глава комитета парламента полуострова по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Причиной данного заявления стали слова президента Украины Владимира Зеленского на выступлении в честь Дня независимости страны.

Украинский лидер сравнил воссоединение Крыма с Россией и военный конфликт в Донбассе с тем, что «один сосед отобрал у другого детей», передаёт РИА Новости .

Более 20 лет Крым обирали, обкрадывали и обделяли во всем, а также ущемляли права русскоязычного населения, проживающего на полуострове, не давая реализовывать в полном объёме свои языковые и культурологические потребности, демонстрируя неуважение и пренебрежение к крымчанам. Я считаю, что тогда был период украинской оккупации. Крымчане никогда не были родными детьми для Украины, — сказал Гемпель.

Он отметил, что по-настоящему жители полуострова почувствовали себя дома только после воссоединения с Россией.

Самое главное, к нам вернулся наш родной русский язык — язык межнационального общения. Зеленский вместо того, чтобы думать о благосостоянии украинцев, продолжает играть на низких нотках враждебности, — отметил глава комитета по межнациональным отношениям.

Ранее крымские татары отвергли предложение Зеленского дать им автономию. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявил, что его народ не нуждается в призрачных статусах, которые сулят политики чужих стран, писал News.ru.