https://static.news.ru/photo/bc1fbc6a-c66e-11e9-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Эйваз Умеров Фото: Эйваз Умеров/facebook

Предложение президента Украины Владимира Зеленского дать автономию крымским татарам было отвергнуто на полуострове. Глава региональной национально-культурной автономии Эйваз Умеров заявил, что его народ не нуждается в призрачных статусах, которые сулят политики чужих стран.

Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития. Мы призываем президента Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела России и российского Крыма, — сказал Умеров РИА Новости.

Ранее Зеленский заявил, что парламент Украины готов рассмотреть вопрос создания «крымско-татарской автономии» в Крыму. По словам Зеленского, партия «Слуга народа» готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами. Президент также заявил, что не сомневается, что Украина вернет Крым.

Комментируя ситуацию, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что за время нахождения полуострова в составе Украины крымско-татарский народ был заложником внешних политических сил. Его мнение совершенно не учитывалось, а решения принимали те, кому были выгодны межнациональные и межконфессиональные конфликты.Сегодня, по словам парламентария, все обещания, исходящие от украинских властей, воспринимаются как пустозвонство, писал News.ru.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за вхождение в состав РФ.