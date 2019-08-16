https://static.news.ru/photo/548a1614-c0e1-11e9-860b-fa163e074e61_660.jpg Руслан Бальбек Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Крымские татары выработали иммунитет к пропаганде украинских властей. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Парламентарий отметил, что за время нахождения полуострова в составе Украины крымско-татарский народ был заложником внешних политических сил. Его мнение совершенно не учитывалось, а решения принимали те, кому были выгодны межнациональные и межконфессиональные конфликты.

Сегодня, по словам депутата, все обещания, исходящие от украинских властей, воспринимаются как пустозвонство, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что крымско-татарский народ переживает период бурного развития после возвращения полуострова в состав РФ. Это было отмечено в ходе форума, прошедшего в Симферополе.