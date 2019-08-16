Крымские татары выработали иммунитет к пропаганде украинских властей. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Парламентарий отметил, что за время нахождения полуострова в составе Украины крымско-татарский народ был заложником внешних политических сил. Его мнение совершенно не учитывалось, а решения принимали те, кому были выгодны межнациональные и межконфессиональные конфликты.
Сегодня, по словам депутата, все обещания, исходящие от украинских властей, воспринимаются как пустозвонство, сообщает
Ранее News.ru писал, что крымско-татарский народ переживает период бурного развития после возвращения полуострова в состав РФ. Это было отмечено в ходе форума, прошедшего в Симферополе.