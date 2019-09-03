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Заявление Министерства иностранных дел Болгарии о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы, которая откроется в Российском культурно-информационном центре в Софии на следующей неделе, вызвало недоумение в посольстве РФ в Болгарии.

Ранее предстоящее мероприятие в болгарском МИДе назвали вмешательством во внутриполитические дела страны, а также попросили не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы.

Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией, — говорится в заявлении российского диппредставительства в Facebook.

Дипломаты также подчеркнули, что выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими силами, а призвана ознакомить жителей страны с архивными материалами из российских фондохранилищ.

Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы, — пояснили в посольстве РФ.

Ранее News.ru писал о том, что МИД Болгарии посоветовал России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы. Кроме того, София обвинила Россию во вмешательстве во внутриполитические дела страны, отметив, что термин «освобождение» «ставит в привилегированное положение некоторые политические круги».