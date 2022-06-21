В России назвали «преждевременными» разговоры о седьмом пакете санкций ЕС Постпред РФ при ЕС Чижов назвал «преждевременными» разговоры о седьмом пакете санкций ЕС

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Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что говорить о том, что Москве грозит седьмой пакет санкций — пока преждевременно. Он пояснил, что последние два пакета антироссийских санкций союз европейских стран принимал с трудом. Он напомнил, что первые санкции против России в буквальном смысле «выстреливали», пишут «Известия».

Что касается санкций против России, то несколько первых пакетов они буквально выстреливали. Пятый — уже с некоторым трудом. При принятии шестого пакета они попробовали прикоснуться к теме нефтяного эмбарго — получилось с достаточно заметным изъятием. Теперь уже все, в том числе ваши коллеги, начинают говорить о седьмом пакете, — поделился Чижов.

Дипломат отметил, что Россия и Европа не смогут наладить какое-либо сотрудничество пока Европа не перестанет воспринимать Россию в качестве оппонента.

Пресс-служба Датского энергетического агентства ранее сообщила, что в стране в ближайшее время может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением из-за неопределённости с поставками энергоресурса из России. В организации обратились к гражданам королевства с просьбой экономить электроэнергию. Отмечается, что компании могут прекратить подачу газу на неопределённое время.