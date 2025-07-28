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28 июля 2025 в 14:20

Экс-глава МИД Австрии объяснила невозможность вступления страны в НАТО

Кнайсль: Россия имеет право не допустить вступления Австрии в НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия как правопреемница СССР имеет право наложить вето на вступление Австрии в НАТО, заявила в беседе с ТАСС экс-министр иностранных дел республики Карин Кнайсль. Она напомнила, что Советский Союз был одной из держав-победительниц, подписавших договор о суверенитете Австрии.

В 1952–1953 годах из Москвы поступила идея: а не стать ли Австрии нейтральной, как Швейцария? То есть идея исходила от Советского Союза. Это не была инициатива изнутри Австрии, не идея Великобритании — это был именно советский политический посыл, — подчеркнула Кнайсль.

По ее мнению, австрийский парламент не может отменить нейтралитет и заявить о вступлении в Североатлантический альянс, поскольку нужно учитывать роль четырех союзников, подписавших Государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. И хотя Франция, Великобритания и США, вероятно, поприветствуют такое решение Австрии, но Россия вполне может наложить вето, резюмировала экс-министр.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил мнение, что заявление Вены о вступлении в НАТО выглядит абсолютно нелогичным, потому что главным преимуществом Австрии всегда являлся ее нейтральный статус. По его словам, такой подход экономил бюджет от военных расходов ради экономического и социального развития.

Австрия
Россия
НАТО
Карин Кнайсль
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