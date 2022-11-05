В Риме проходит многотысячный марш за прекращение огня на Украине

Фото: Ansa/Massimo Percossi/Global Look Press

В Риме около 30 тысяч человек принимают участие в шествии «Европа за мир», требуя прекращения боевых действий на Украине и проведения мирных переговоров, сообщает РИА Новости. К маршу присоединились около 600 общественных организаций и объединений со всей Италии: католических, пацифистских, скаутских, экологических, антифашистских и профсоюзных.

Участники шествия скандируют лозунги «Мы хотим скорейшего мира» и «Больше никаких войн». Они выдвинулись от площади Республики в центре столицы к площади Сан-Джованни-ин-Латерано с одноименной базиликой, где состоится митинг.

При этом часть демонстрантов выступает за прекращение новых поставок вооружения Украине. Против отправки новых вооружений высказался лидер «Движения» и бывший премьер Джузеппе Конте, который приехал выступить на площадь.

Сегодня здесь граждане говорят правительству, что нынешняя стратегия не работает, это молчаливое большинство страны, — сказал Конте.

К новому Совмину и главе Минобороны Гуидо Крозетто он обратился с призывом «не сметь принимать решения по новому пакету вооружения без обсуждения в парламенте».

Это не первая подобная акция в Италии. 29 октября в нескольких итальянских городах состоялись митинги против антироссийских санкций, поставок вооружений Украине и членства в НАТО.

За день до этого в Неаполе тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием прекратить поставки оружия Украине и начать мирные переговоры.

21 октября в городе Генуе на центральной площади Де Феррари около 200 человек приняли участие в акции протеста против отправки оружия на Украину.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони предположил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным из-за того, что страна активно получает помощь Запада. По мнению итальянского политика, прекращение военной помощи могло бы привести к ускоренному решению кризиса в стране.