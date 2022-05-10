В Риге тракторы сгребли цветы, возложенные у памятника Освободителям

Фото wikimedia.org

Власти столицы Латвии распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям Риги, передаёт Telegram-канал «Спутник Ближнее зарубежье» со ссылкой на депутата местной думы Константина Чекушина. Он опубликовал фотографии бульдозеров, убирающих букеты.

Лицо новой Рижской думы, — написал Чекушин в своём посте.

Ранее стало известно, что 9 мая во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат посла России Сергея Андреева облили красной жидкостью. Отмечается, что почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынуждено покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка. На мероприятии присутствовали враждебно настроенные поляки и украинцы, которые преградили путь Андрееву и выкрикивали оскорбления в его адрес.

Позднее посол раскрыл подробности нападения у мемориала. Его облили сладким красным сиропом. По словам Андреева, никто из российских дипломатов не пострадал.