В Раде заявили о скорой смене парламента Украины

Верховная рада сменится в начале 2022 года, заявил сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Представитель украинского парламента пообещал, что это будет сделано в эфире телеканала «Украина 24».

В первую очередь нужно поменять парламент, я убеждён, что в начале следующего года мы это сделаем, — подчеркнул Бойко.

О том, как это будет сделано, Бойко прежде уже объяснял. По его словам, для запуска процесса досрочных парламентских выборов депутаты представляемой им партии готовы сложить мандаты. При этом фракция ОПЗЖ представлена в Раде 44 депутатами, а для запуска инициативы требуется не менее 150 депутатов.

Ранее стало известно, что провести досрочные выборы украинского парламента Юрий Бойко первый раз призвал ещё 23 ноября. Тогда он заявил, что партия не видит смысла в подобном парламенте, который теряет доверие из-за монобольшинства, «из-за всей этой команды, которая игнорирует нужных людей». ОПЗЖ косвенно становится соучастником всех их действий, добавил политик.