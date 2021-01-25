В Раде рассказали об «афере века» с российским газом

https://static.news.ru/photo/85a92bc2-5f91-11eb-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артём Марчевский заявил, что особенности поставок российского газа на Украину можно назвать «аферой века».

По его словам, на Украине цена на газ сейчас составляет примерно 9,8 гривны, хотя политик Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, поэтому цена должна быть значительно меньше — 3,8 гривны. Опять же, Украина снова покупает газ «через какие-то прокладки».

Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране, — отметил нардеп в эфире телеканала NewsOne.

Марчевский считает, что реальной для украинцев должна быть та цена, о которой договаривался Медведчук, а не та, которая установлена властями Украины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты признают: поставки газа через Украину стоит рассматривать пока как временную меру, но до того момента, когда будут достроены «Северный поток — 2» и вторая очередь «Турецкого потока». Как Москва объяснит Киеву, что на его трубе «свет клином не сошёлся», рассказывается в материале NEWS.ru.