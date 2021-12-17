В Раде рассказали о «тайных договорённостях» США и РФ по Крыму

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что США в 2014 году «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией. Это стало платой за признание новых властей Украины после госпереворота, объяснил он в интервью Telegraf.

Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям за тот государственный переворот, который произошёл у нас в 2014 году, — отметил депутат.

Он уверен, что Вашингтон, приведя подконтрольные им силы во власть в Киеве, не мог не считаться с позицией Москвы, у которой были свои стратегические задачи в регионе. Поэтому произошёл «чистый договорняк» между двумя империями, пояснил Кива.

Мы (США. — NEWS.ru) перевернули власть, но для того, чтобы вы это легализировали <...>, мы вам отдадим Крым. <...> Вам важен Крым? Забирайте, — воспроизвёл он логику договорённости.

Кива добавил, что эта договорённость между США и Россией заставила временно исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова отдать приказ на вывод с полуострова подконтрольных Киеву войск.

Ранее стало известно, что признание Крыма частью России и выстраивание добрососедских отношений отвечает интересам как Москвы, так и Берлина, заявил член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Он добавил, что посещал полуостров и убедился в том, что результатом референдума стало «обоюдное и демократическое изъявление граждан» Крыма.