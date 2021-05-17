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В Раде рассказали, как унизились Украина, Грузия и Молдавия

03:02, 18 мая 2021
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Политика европейской интеграции Украины, Грузии и Молдавии является неадекватной. Об этом в Facebook заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Так он отреагировал на создание Киевом, Тбилиси и Кишинёвом «Ассоциированного трио», которое собирается координировать действия в рамках «Восточного партнёрства».

Руководители Грузии (с её проблемными территориями Осетии и Абхазии), Молдовы (со своим Приднестровьем) и Украины (с Донбассом и Крымом) умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность, — говорится в сообщении политика.

Ранее стало известно, что главы МИД Грузии, Украины и Молдавии Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой подписали трёхсторонний меморандум. Украинский министр после его подписания отметил: документ показывает, что для стран нет альтернативы европейской интеграции и партнёры должны воспринимать их в качестве серьёзного проекта.

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