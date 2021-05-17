В Раде рассказали, как унизились Украина, Грузия и Молдавия

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на появление новых подробностей в расследовании взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице. Политик в Twitter усомнился в серьёзности озвученной версии, назвав развивающееся дело «водевилем».

По версии чешского радио, накануне взрывов, в 2014 году, хозяин фирмы-арендатора Пётр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Именно их спецслужбы...