В Раде рассказали, как унизились Украина, Грузия и Молдавия

Политика европейской интеграции Украины, Грузии и Молдавии является неадекватной. Об этом в Facebook заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
Так он
Руководители Грузии (с её проблемными территориями Осетии и Абхазии), Молдовы (со своим Приднестровьем) и Украины (с Донбассом и Крымом) умоляют западных начальников о членстве в ЕС и НАТО. Унижение. Стыд. Неадекватность, — говорится в сообщении политика.
Ранее стало известно, что главы МИД Грузии, Украины и Молдавии Давид Залкалиани, Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чокой подписали трёхсторонний меморандум. Украинский министр после его подписания отметил: документ показывает, что для стран нет альтернативы европейской интеграции и партнёры должны воспринимать их в качестве серьёзного проекта.