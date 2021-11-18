В Раде рассказали, как посол Украины «плюнул в лицо» ФРГ

Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за голодомор оказались несвоевременными. Они могут повлиять на запуск российского газопровода «Северный поток — 2», отметил политик в Telegram.

Украинский дипломат ранее заявил, что Германия косвенно ответственна за голод на территории Украинской ССР, поскольку в 1932 году была главным торговым партнёром Советского Союза. По этой причине, считает Мельник, Германия «морально обязана признать это преступление геноцидом украинского народа».

Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал «наилучший» момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам, — период последних согласований по СП-2, — говорится в сообщении Бужанского.

Он назвал слова Мельника наивысшей степенью неуважения к памяти жертв событий начала 1930-х годов. Украина объявила голодомор геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев, от мирового сообщества она добивается такого же признания.

Ранее стало известно, что из-за голодомора на Украине погибли 15,5 млн человек, заявил украинский историк Ростислав Мартинюк. По его словам, украинская нация в 2021 году могла бы насчитывать более 100 млн человек, если бы не роль России в истории народа. Он считает, что молодые украинцы из-за событий XX века должны «повседневно» подавать иски в отношении России.