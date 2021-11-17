В Раде объяснили, почему Украина отдала Крым России

Украинские силы, пришедшие к власти в 2014 году, согласились не сопротивляться воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Именно поэтому в Киеве «закрыли глаза» и отдали полуостров Москве, отметил он в беседе с RTVI.

Украина и украинская власть отдала Крым на откуп за легализацию государственного переворота, который произошёл в 2014 году. Тогда произошёл передел власти, и чтобы Россия не вмешивалась, было принято решение закрыть глаза и отдать Крым, — подчеркнул политик.

Он считает, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией из-за событий в Киеве, поскольку не хотели жить в стране, «которая взяла путь на героизацию нацизма и отрицание советского прошлого и братских отношений с Россией».

Кива добавил, что жители Донбасса заняли ту же позицию, что и крымчане. При этом компромисс по вопросам Крыма и Донбасса Москва и Киев найдут, уверен политик.

Ранее стало известно, что Киев сможет забрать Крым у Москвы только тогда, когда Россия потерпит сокрушительное военное поражение, считает американский обозреватель Анатоль Ливен. По его мнению, вопрос Крыма Украине не следует поднимать до тех пор, пока в мире не произойдут фундаментальные изменения.