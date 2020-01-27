https://static.news.ru/photo/26c2284e-40dd-11ea-98a3-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Арсен Аваков/facebook.com

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский не исключил вероятности ухода Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. По его словам, сейчас за работой главы МВД Незалежной пристально следят, испытательный срок Авакова не закончен.

Я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это, возможно, будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушёл с должности, — заявил Монастырский в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что масштаб дела об убийстве журналиста и общественный резонанс не оставят других вариантов.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году Арсен Аваков стал самым высокооплачиваемым членом украинского правительства. Средний доход министра составил чуть больше 100 тысяч гривен ($4,15 тысячи) в месяц.