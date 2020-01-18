https://static.news.ru/photo/f9142d00-39f4-11ea-857f-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

У министра внутренних дел Арсена Авакова оказалась самая высокая зарплата в украинском правительстве. Его средний доход в 2019 году составил чуть больше 100 тысяч гривен ($4,15 тысячи), следует из отчёта пресс-службы кабмина за 2019 год.

Премьер-министр Алексей Гончарук получает существенно меньше — 60,5 тысячи гривен ($2,51 тысячи), свидетельствуют данные отчёта.

Меньше всех среднемесячная зарплата была у министра кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета. Он получал меньше 32,5 тысячи гривен ($1,34 тысячи).

По данным РИА Новости, минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около $180). При этом средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около $460).

При этом, как писал NEWS.ru, Украина обогнала Россию в рейтинге роста минимальной зарплаты.