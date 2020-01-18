У министра внутренних дел Арсена Авакова оказалась самая высокая зарплата в украинском правительстве. Его средний доход в 2019 году составил чуть больше 100 тысяч гривен ($4,15 тысячи), следует из отчёта пресс-службы кабмина за 2019 год.
Премьер-министр Алексей Гончарук получает существенно меньше — 60,5 тысячи гривен ($2,51 тысячи),
Меньше всех среднемесячная зарплата была у министра кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета. Он получал меньше 32,5 тысячи гривен ($1,34 тысячи).
По данным РИА Новости, минимальная зарплата на Украине в 2019 году
При этом, как писал NEWS.ru, Украина обогнала Россию в рейтинге роста минимальной зарплаты.
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