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В проливе Босфор остановлено движение из-за аварии на танкере

22:28, 28 мая 2021
Фото: Фото: ersoydede / Twitter

Авария на нефтеналивном танкере стала причиной приостановки движения по проливу Босфор. Об этом сообщает издание Sabah.

По имеющимся данным, 249-метровый танкер RAVA следовал через пролив в сопровождении буксира береговой охраны. В один из моментов у танкера отказали двигатели и его стало сносить к берегу.

Для предотвращения столкновения к судну были направлены несколько катеров береговой охраны. С помощью тросов они смогли остановить корабль в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникей. По соображениям безопасности, администрация пролива приняла решение о приостановке движения судов.

По информации администрации Стамбула, в результате происшествия никто не пострадал.

Движение по проливу возобновится, когда танкер будет отбуксирован для ремонта.

Ранее сообщалось, что во Внутреннем Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов.

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