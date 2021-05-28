В проливе Босфор остановлено движение из-за аварии на танкере

Авария на нефтеналивном танкере стала причиной приостановки движения по проливу Босфор. Об этом сообщает издание Sabah.
По имеющимся данным, 249-метровый танкер RAVA
Для предотвращения столкновения к судну были направлены несколько катеров береговой охраны. С помощью тросов они смогли остановить корабль в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникей. По соображениям безопасности, администрация пролива приняла решение о приостановке движения судов.
По информации администрации Стамбула, в результате происшествия никто не пострадал.
Движение по проливу возобновится, когда танкер будет отбуксирован для ремонта.
Ранее сообщалось, что во Внутреннем Японском море столкнулись японский сухогруз Byakko и химический танкер Ulsan Pioneer, который выступает под флагом Маршалловых островов.