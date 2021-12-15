В посольстве РФ в Берлине пообещали отреагировать на высылку дипломатов

В посольстве России в ФРГ выразили протест по поводу решения германской стороны выслать двух российских дипломатов. И назвали это недружественным актом, пообещав не оставить без ответа, сообщили в диппредставительстве, передаёт ТАСС. Ранее Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Со своей стороны [мы] заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время, — заявили в посольстве.

Ранее Высший суд Берлина приговорил к пожизненному сроку россиянина Вадима Соколова (Красикова) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года. Суд согласился с доводами прокуратуры, что убийство было совершено по заказу российских властей.

Полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев назвал этот вердикт «необъективным, политически мотивированным решением, серьёзно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения».