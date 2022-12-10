В посольстве России назвали новые санкции «рекламной кампанией» США Посольство РФ: новые антироссийские санкции США нацелены на очернение неугодных

Фото: Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Новые санкции США в отношении России нацелены на очернение неугодных и проведение искусственных разделительных линий между «истинными демократиями» и «автократиями». Такое заявление сделали в посольстве РФ в Вашингтоне. Очередной пакет рестрикций там назвали «рекламной кампанией» американской администрации и обвинили Белый дом во «вмешательстве во внутренние дела суверенных государств».

Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека». Цели очевидны — попытаться оказать давление, провести искусственные разделительные линии между «истинными демократиями» и «автократиями». Вашингтон не унимается в своем стремлении «наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах, — говорится в заявлении российских дипломатов.

Там также добавили, что Вашингтон стремится побудить другие государства скорректировать свою внешнюю политику под «единственно верные лекала коллективного Запада».

Минфин США 9 декабря объявил о введении санкций в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из девяти стран мира за «причастность к коррупции и нарушениям прав человека». В список попали, помимо представителей России, граждане Гватемалы, КНДР, Мали, Гвинеи, Ирана, Сальвадора, Китая и Филиппин. В числе прочих санкции затронули председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову. Также в санкционный список попали заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев и секретарь Наталия Бударина.

Кроме того, США ввели санкции против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. В Белом доме заявили, что эти структуры «причастны к приобретению и использованию иранских беспилотников»