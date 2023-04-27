В посольстве РФ в Джибути рассказали о состоянии моряков с захваченной яхты Посольство РФ в Джибути сообщило об удовлетворительном состоянии экипажа судна 30 minutes

Фото: Mohammad Abu Ghosh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экипаж яхты 30 minutes, которую ранее пытались захватить вооруженные йеменцы, находится в удовлетворительном состоянии, рассказали РИА Новости в посольстве России в Джибути. В диппредставительстве отметили, что моряки по прежнему находятся в африканской стране, им оказывается необходимая помощь, включая предоставление виз и доступа в интернет.

Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно 30 minutes прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное, жалоб нет, — рассказали в посольстве.

Об исчезновении судна 30 minutes стало известно 20 апреля. Тогда жена капитана судна Надежда Расина заявила, что поиски моряков затягиваются из-за бюрократической волокиты. Она уточнила, что Саудовская Аравия была намерена помочь в поисках, но «по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже».

Как рассказал позднее владелец прогулочного судна Дмитрий Чугуевский, экипаж спасался от вооруженных нападавших, которые начали стрелять по яхте, когда она находилась в нейтральных водах. По его словам, на яхту напали йеменцы, начали стрелять и пробили борт. Тогда моряки увели судно в Эритрею для ремонта, где его надолго задержали. После этого судно своим ходом приплыло в Джибути, откуда экипаж связался с родными.