Стали известны детали освобождения захваченной яхты с россиянами Владелец яхты 30 minutes: на судно сначала напали йеменцы, а потом задержали пограничники

Экипаж яхты 30 minutes, которая пропала в Красном море, был задержан в Эритреи, рассказал в разговоре с РБК владелец прогулочного судна Дмитрий Чугуевский. По его словам, в страну экипаж попал, спасаясь от вооруженных нападавших, которые начали стрелять по яхте, когда она находилась в нейтральных водах.

По его словам, на яхту напали йеменцы, начали стрелять и пробили борт. Тогда моряки увели судно в Эритрею для ремонта.

К ним подплыла береговая охрана Эритрея и задержала их там. Их держали, как я понимаю, до сегодняшнего утра. Несмотря на то что мы связывались с береговой охраной Эритреи, там нам говорили, что не знают ничего ни про какую яхту. То есть их держали в Эритрее все это время, поэтому у них не было никакого контакта с нами. Связи с ребятами не было. Когда эритрейцы взяли у ребят всю информацию, они отпустили яхту, — сказал Чугуевский.

Когда судно отпустили, оно своим ходом приплыло в Джибути, откуда экипаж связался с родными.

Об исчезновении судна стало известно 20 апреля. Тогда жена капитана судна Надежда Расина заявила, что поиски моряков затягиваются из-за бюрократической волокиты. Она уточнила, что Саудовская Аравия была намерена помочь в поисках, но «по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже».