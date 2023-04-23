В Красном море пропала яхта с россиянами РИА Новости: в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с российским экипажем

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В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с экипажем из трех россиян. Их поиски затягиваются из-за бюрократической волокиты, рассказала РИА Новости супруга капитана яхты Надежда Расина. По ее словам, владелец судна подал сигнал SOS. Вся береговая линия Красного моря знает о пропаже яхты.

Они вышли из (порта. — NEWS.ru) острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник. Дальше их следы теряются. Они должны были быть в Джибути в среду, но туда они не прибыли, — заявила она.

Расина пояснила, что сообщила об исчезновении судна еще в четверг, 20 апреля.

У Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера. В Йемене все совсем страшно в связи с ситуацией в стране. Ресурсы на поиск среди этих стран есть у Саудовской Аравии, и, так как судно вышло именно из этой страны, по существующим нормам, Эр-Рияд должен способствовать поискам, — сказала жена капитана судна.

С ее слов, Саудовская Аравия намерена помочь в поисках, но «по факту вертолетов нет, спутниковых снимков тоже». Женщина обратилась в МИД РФ с просьбой оказать содействие в поисках.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер Smooth Sea 22. В результате восемь членов его экипажа пропали без вести. На момент происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание на верфи, а баки были пусты.