Польский историк Войчех Поляк заявил, что Варшаве стоит активнее требовать от Берлина военные репарации на фоне явного ухудшения двусторонних отношений. Он призвал чаще портить настроение ФРГ из-за связей с Россией. Слова историка приводит wPolityce.

Эксперт заявил, что во времена Второй мировой войны Германия нанесла Польше «наибольший экономический урон», а после её конца продолжила доминировать над соседом. В связи с этим Поляк отметил, что Варшаве следует потребовать от ФРГ репараций, особенно если учесть, что в последнее время связи этой страны с Россией укрепились. Историк считает, что тем самым Германия предаёт своих партнёров в Центральной Европе.

Поляк также отметил, что полякам уже «нечего терять». Он отметил, что «никакого возмездия» в отношении Германии не последует в экономической сфере, так как стране невыгодно разрывать торговые отношения с Варшавой. При этом, по словам Поляка, ФРГ полностью игнорирует Польшу в своей внешней политике.

Мы прождали уже много месяцев, а немцы за это время совершили ряд антипольских шагов: они договаривались с Россией и США на тему «Северного потока — 2», появилось это отвратительное соглашение. Не знаю, чего мы ждём, — возмутился эксперт.

Он также посетовал, что мировая общественность по-прежнему не оказывает давление на Германию в этом вопросе, поэтому Варшаве необходимо искать союзников, которые тоже хотят получить от Берлина компенсацию. В итоге, Поляк посоветовал властям Польши чаще портить Берлину настроение и имидж и «громче кричать», требуя репарации.

Ранее жители Польши позавидовали Белоруссии и её президенту Лукашенко, что он может покупать оружие у России, тогда как самим полякам приходится намного дороже покупать у США.