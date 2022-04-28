В Польше отвергли планы по установлению контроля над Западной Украиной

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Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Варшава не планирует устанавливать контроль над западной частью Украины. По словам политика, информация об этом распространяется для подрыва их отношений с Киевом, передаёт РИА Новости.

Жарин назвал заявления о таких планах «ложными» — он утверждает, что целью распространения такой информации является подрыв сотрудничества Польши и Украины, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Польши анонсировало масштабные военные учения. Они продлятся с 1 мая и до конца месяца. В связи с манёврами на севере и востоке страны будет наблюдаться интенсивное движение колонн с техникой.

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 28 апреля заявил, что США и Польша разрабатывают план по установлению военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине. По его словам, первым шагом для «воссоединения» должен быть ввод польских войск в западную часть страны под предлогом защиты от России.