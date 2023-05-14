В Польше обвинили Запад в недальновидности из-за поддержки Киева Mysl Polska: Запад готов пожертвовать своей экономикой за «спасибо» от властей Украины

Фото: Rod Lamkey / Consolidated News Photos / Global Look Press

Западные страны, включая Польшу, поставили на первое место интересы и экономику Украины ради слов благодарности и вопреки собственным интересам, пишет Mysl Polska. По словам автора статьи, власти Польши посчитали Киев важнее интересов своих потребителей и представителей бизнеса.

Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум «спасибо», — сказано в публикации.

По мнению журналистов, из-за дешевой украинской сельхозпродукции пострадали польские производители.

Согласно данным Центра экономической информации страны, материальное положение жителей Польши значительно ухудшилось по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2023-го о банкротстве заявили 5352 человека, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз на официальном уровне предложил оформить документы на приостановку поставок российской нефти в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба». Отмечается, что Берлину и Варшаве разрешалось ранее получать нефть из России по северной ветке трубопровода вопреки санкциям, однако они сумели полностью отказаться от таких поставок, сдержав обещания сократить расходы.