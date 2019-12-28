https://static.news.ru/photo/5b00fd9e-2975-11ea-89b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский перечислил факторы сдерживания России от экспансии на Запад. Среди них — войска альянса и санкции США.

Казалось бы, России удавалось «выжать» из Украины определенные уступки. Однако это не получилось. Конгресс США ввел санкции в отношении РФ. Также судебная система ЕС приняла решение о том, чтобы газопроводы в Германии не были заполнены до предела российским газом. Кроме того, в Польше, на восточном фланге НАТО, базируются американские войска, — сказал он в интервью Polskie Radio.

В Вашингтоне считают, что Москва использует «Северный поток — 2» в качестве инструмента «продолжающейся агрессии против Украины». Таким образом Кремль хочет помешать более тесной интеграции Киева с Европой и США. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода.

1 октября президент Польши Анджей Дуда призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию. Он подчеркнул, что Польша больше не является сферой влияния России благодаря присутствию в стране военнослужащих НАТО. Кроме того, по мнению лидера, переброска дополнительных сил США обеспечит более чёткий ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран-участниц, писал NEWS.ru.