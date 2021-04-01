Польский генерал предложил создать Балтийский союз против России

https://static.news.ru/photo/bcba328c-92fe-11eb-b602-96000091f725_660.jpg Вальдемар Скшипчак Фото: polska-zbrojna.pl

Создать Балтийский союз, деятельность которого будет направлена против России, предложили в Польше. Об этом заявил генерал вооружённых сил республики Вальдемар Скшипчак.

Генерал заявил, что НАТО делает недостаточно для защиты стран Балтийского региона от России. Так, по его мнению, отправка нескольких танковых рот и самолётов «не напугает россиян». Кроме того, на угрозы с Востока накладываются и внутренние проблемы Альянса. В частности, среди союзников нет единства по отношению к Москве, Турция ведёт «свои войны», а риторика бывшего президента США Дональда Трампа вообще поставила под угрозу существование организации.

Ситуация очень сложна, ничего подобного в истории НАТО ещё не бывало. Если организация не проснётся, в ближайшие несколько лет военно-политическая ситуация в Европе может измениться, — считает Скшипчак.

Военный предлагает отреагировать на ситуацию созданием Балтийского союза на платформе Североатлантического альянса. Скшипчак полагает, что интеграция оборонительного потенциала Польши, стран Балтии и Скандинавии будет «фактором сдерживания» России.

У всех нас в регионе одна цель, и мы не хотим зависеть от милостей слабо подготовленных к какой-либо войне наших соседей с Запада, — заявил военный.

Ранее NEWS.ru писал, что Россию поместили в список современных вызовов, которые представляют опасность для НАТО. Соответствующее решение принял Совет Альянса на уровне глав МИД по итогам первого дня работы. Члены НАТО решили укрепить возможности сдерживания и обороны, потенциал и устойчивость организации.